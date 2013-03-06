金砖国家: 3月5日股汇市收盘纵览

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透3月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月5日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.83%，收报1,049.94点。
中国股市：沪综指周二反弹收高2.3%创逾一个月最大单日升幅，受银行证券等金融类股整体大涨带动，医药、化工等个股亦走势强劲。尽管今日大涨部分缓和市场情绪，但分析师表示，由于房地产调控利空尚未完全消化，后续走势仍将取决于政策执行力度，因而大盘短线仍将以震荡走势为主。沪综指收报2,326.306点，涨52.902点或2.33%；此前最大单日涨幅为今年1月28日的2.41%。昨日该股指创近19个月最大单日跌幅。上海A股今日成交额为1,164亿元人民币，上日为1,425亿元。
香港股市：香港股市周二为三个交易日以来首次上涨，中资发电企业领涨，因之前中国发改委公布一项节约能源的工作计划，激起电价上调期望。恒生指数收高0.1%，报22,560.5点。恒生国企指数涨0.6%。这是上周四以来的首次单日涨幅。
中国汇市：人民币兑美元即期收高0.07%报6.2209。午后结汇客盘浮现，加之中间价开高及国际美元走弱，带动人民币即期收在今日高点。交易员指出，1月外汇占款创下历史新高，对人民币升值预期有着推动作用。不过，两会召开期间，市场观望新一代经济舵手的政策方向，交投上仍会以央行中间价格为依据。
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印度股市：创下今年以来最大百分比涨幅，市场愈发预期印度央行将在本月稍后降息，提振对利率敏感的个股上涨。比如ICICI银行和塔塔汽车。指标BSE指数 涨1.4%或265.21点，收报19,143.17点，创去年11月29日以来最大单日涨幅。NSE指数 涨1.5%或85.75点，报5,784.25点。
印度汇市：印度卢比兑美元回吐早盘涨幅收低，受欧元跌势影响，对印度经常帐赤字的担忧预计仍将对卢比形成重大拖累。卢比兑美元 收报54.92/93，周一收于54.86/87，盘中曾在股市急涨推动下触及54.61的日高。 ========================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,523.340点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高1.75%至807.95点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.38%报30.6160，卢布兑欧元 涨0.11%，报39.9850。 ========================================================================================
巴西股市：下跌近1%，房屋建筑商类股下挫，投资者押注如果巴西通胀抬头，可能会升息。圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.97%至55,950.73点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 涨0.33%，报1.9650。投资者押注巴西央行本周可能暗示如果通胀加速将调升利率，该预期对雷亚尔构成支撑。此外，美国2月服务业以一年来最快步伐增长，美股道琼工业指数劲扬至2007年以来最高盘中高位，亦支撑拉美货币。
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南非股市：创下两个月最大涨幅，上扬近2%，因美股创下纪录高位，对中国刺激措施的预期提振包括必和必拓在内的大宗商品企业。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨1.97%至36,064.12点，为1月初以来最大单日涨幅。综合指数 涨1.76%至40,546.24点。
南非汇市：南非兰特兑美元上扬，从早盘跌势中反弹，股市普涨抵消铂金厂商Lonmin矿工举行罢工的负面影响。这场罢工让兰特很可能遭遇抛压。2012年底时，由于投资者担心矿业的劳工纠纷和暴力抗议活动，兰特曾遭受重击。全球第三大铂金厂商Lonmin称矿工在其Marikana矿区举行非法抵制活动后，兰特盘中触及9.1173的日低，截止1531GMT，兰特兑美元 已反弹至9.0517，较周一收盘位9.08上涨0.31%。 (完) (编译 白云; 审校 张涛)
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。