金砖国家: 3月5日股汇市收盘纵览

路透3月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月5日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.83%，收报1,049.94点。

中国股市：沪综指周二反弹收高2.3%创逾一个月最大单日升幅，受银行证券等金融类股整体大涨带动，医药、化工等个股亦走势强劲。尽管今日大涨部分缓和市场情绪，但分析师表示，由于房地产调控利空尚未完全消化，后续走势仍将取决于政策执行力度，因而大盘短线仍将以震荡走势为主。沪综指收报2,326.306点，涨52.902点或2.33%；此前最大单日涨幅为今年1月28日的2.41%。昨日该股指创近19个月最大单日跌幅。上海A股今日成交额为1,164亿元人民币，上日为1,425亿元。

香港股市：香港股市周二为三个交易日以来首次上涨，中资发电企业领涨，因之前中国发改委公布一项节约能源的工作计划，激起电价上调期望。恒生指数收高0.1%，报22,560.5点。恒生国企指数涨0.6%。这是上周四以来的首次单日涨幅。

中国汇市：人民币兑美元即期收高0.07%报6.2209。午后结汇客盘浮现，加之中间价开高及国际美元走弱，带动人民币即期收在今日高点。交易员指出，1月外汇占款创下历史新高，对人民币升值预期有着推动作用。不过，两会召开期间，市场观望新一代经济舵手的政策方向，交投上仍会以央行中间价格为依据。

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印度股市：创下今年以来最大百分比涨幅，市场愈发预期印度央行将在本月稍后降息，提振对利率敏感的个股上涨。比如ICICI银行和塔塔汽车。指标BSE指数 涨1.4%或265.21点，收报19,143.17点，创去年11月29日以来最大单日涨幅。NSE指数 涨1.5%或85.75点，报5,784.25点。

印度汇市：印度卢比兑美元回吐早盘涨幅收低，受欧元跌势影响，对印度经常帐赤字的担忧预计仍将对卢比形成重大拖累。卢比兑美元 收报54.92/93，周一收于54.86/87，盘中曾在股市急涨推动下触及54.61的日高。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,523.340点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高1.75%至807.95点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.38%报30.6160，卢布兑欧元 涨0.11%，报39.9850。 ========================================================================================

巴西股市：下跌近1%，房屋建筑商类股下挫，投资者押注如果巴西通胀抬头，可能会升息。圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.97%至55,950.73点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 涨0.33%，报1.9650。投资者押注巴西央行本周可能暗示如果通胀加速将调升利率，该预期对雷亚尔构成支撑。此外，美国2月服务业以一年来最快步伐增长，美股道琼工业指数劲扬至2007年以来最高盘中高位，亦支撑拉美货币。

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南非股市：创下两个月最大涨幅，上扬近2%，因美股创下纪录高位，对中国刺激措施的预期提振包括必和必拓在内的大宗商品企业。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨1.97%至36,064.12点，为1月初以来最大单日涨幅。综合指数 涨1.76%至40,546.24点。

南非汇市：南非兰特兑美元上扬，从早盘跌势中反弹，股市普涨抵消铂金厂商Lonmin矿工举行罢工的负面影响。这场罢工让兰特很可能遭遇抛压。2012年底时，由于投资者担心矿业的劳工纠纷和暴力抗议活动，兰特曾遭受重击。全球第三大铂金厂商Lonmin称矿工在其Marikana矿区举行非法抵制活动后，兰特盘中触及9.1173的日低，截止1531GMT，兰特兑美元 已反弹至9.0517，较周一收盘位9.08上涨0.31%。 (完) (编译 白云; 审校 张涛)