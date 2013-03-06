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市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 08:46 BJT

路透调查：美国上周原油库存料连续第七周增加，油品库存下降

路透3月5日 - 周二的路透调查结果显示，美国上周原油库存料连续第七周攀升，油品库存料下降。

调查中分析师预估值显示，3月1日当周原油库存料增加50万桶，其中七位分析师估计增加，四位认为下降。

美国石油协会(API)公布的数据显示，3月1日当周美国原油库存劲增560万桶，墨西哥湾地区库存增幅高达380万桶。

炼厂产能利用率料较前一周的85.1%，增加0.3个百分点。

预计上周汽油库存下降70万桶，11位分析师中七位预期下降，其余四位认为略增。

馏分油库存料下降90万桶。八位分析师认为下降，两位认为持平，一位认为增加。

API的数据则显示，最近一周汽油库存减少91.4万桶，馏分油库存减少170万桶。(完)

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(编译 郑茵 审校 龚芳)

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