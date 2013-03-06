版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 08:57 BJT

标题新闻：英国2月商店价格同比增长1.1%，因非食品价格降速减缓盖过食品价格涨幅回落的影响--BRC

注：BRC为英国零售业联盟的简称。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文,请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐