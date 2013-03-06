《香港报摘》─信报3月6日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
* 要闻版头条:
--中国宣布破纪录的财政赤字提振经济，加上欧洲近期经济数据理想，欧、美、日等主要国家央行预料会推出更多宽松措施，令投资者对后市信心加强。美股创历史最高。 * 其他: --全国政协委员、民行 董事长董文标在北京表示，进一步深化金融体制改革，加速中国银行业深度改革日显迫切,并建议四大行把现有国有持股比例从60%至80%减到50%至60%，出售工农中建四行资金，用来补充社保。
--新股市场炽热，将于今天挂牌上市的百勤油服 ，其暗盘时段也见造好，最终较招股价3.28港元升13.4%。
--内房陆续公布2月份销售数据，碧桂园 2013年首两个月实现合同销售金额约124.5亿元人民币。按计算，2月销售额按年下降约三成，销售面积亦按月减少20%。(完)
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路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。