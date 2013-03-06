版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:39 BJT

《香港报摘》─信报3月6日

* 要闻版头条:

--中国宣布破纪录的财政赤字提振经济，加上欧洲近期经济数据理想，欧、美、日等主要国家央行预料会推出更多宽松措施，令投资者对后市信心加强。美股创历史最高。 * 其他: 　 --全国政协委员、民行 董事长董文标在北京表示，进一步深化金融体制改革，加速中国银行业深度改革日显迫切,并建议四大行把现有国有持股比例从60%至80%减到50%至60%，出售工农中建四行资金，用来补充社保。

--新股市场炽热，将于今天挂牌上市的百勤油服 ，其暗盘时段也见造好，最终较招股价3.28港元升13.4%。

--内房陆续公布2月份销售数据，碧桂园 2013年首两个月实现合同销售金额约124.5亿元人民币。按计算，2月销售额按年下降约三成，销售面积亦按月减少20%。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐