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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:55 BJT

《台湾重要政经日程》--3月6日

===================今日重要政经消息=====================

3/6(三) --14:00 总统马英九及行政院长江宜桦出席"工商团体春节联谊会" --14:00 中信金控 旗下子公司更名记者会 --12:30 央行标售364天期存单,金额1,000亿台币

==================近期重要政经消息======================

3/7(四) --14:00 富邦金控 主办"后两岸货币清算两岸货币清算时期，台湾金融业的机会与挑战"论坛 --14:00 新光金控 投资人说明会 --16:00 财政部公布2月进出口数据，上月出口年增率21.8%

3/8(五) --13:30 台积电 公布2月营收 --14:00 富邦金控 投资人说明会 *--行政院长江宜桦赴立法院进行核四专案报告

3/13(三) --16:20 央行公布国际金融业务分行(OBU)最新数据

3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币，年期为20年期,21日发行

*3/19(二) --14:00 国泰金控 投资人说明会

3/22(五)

--8:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%

3/27(三)

--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行

*4/3(三)

--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元

4/4-4/5 (三-四)

--儿童节/民族扫墓节休市二日

*4/8(一)

--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。

5/20(一)

--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元

6/12(三)

--端午节休市一日

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市

10/10(四)

--国庆日休市一日 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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