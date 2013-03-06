《台湾重要政经日程》--3月6日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
===================今日重要政经消息=====================
3/6(三) --14:00 总统马英九及行政院长江宜桦出席"工商团体春节联谊会" --14:00 中信金控 旗下子公司更名记者会 --12:30 央行标售364天期存单,金额1,000亿台币
==================近期重要政经消息======================
3/7(四) --14:00 富邦金控 主办"后两岸货币清算两岸货币清算时期，台湾金融业的机会与挑战"论坛 --14:00 新光金控 投资人说明会 --16:00 财政部公布2月进出口数据，上月出口年增率21.8%
3/8(五) --13:30 台积电 公布2月营收 --14:00 富邦金控 投资人说明会 *--行政院长江宜桦赴立法院进行核四专案报告
3/13(三) --16:20 央行公布国际金融业务分行(OBU)最新数据
3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币，年期为20年期,21日发行
*3/19(二) --14:00 国泰金控 投资人说明会
3/22(五)
--8:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%
3/27(三)
--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行
*4/3(三)
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元
4/4-4/5 (三-四)
--儿童节/民族扫墓节休市二日
*4/8(一)
--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。
5/20(一)
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元
6/12(三)
--端午节休市一日
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市
10/10(四)
--国庆日休市一日 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。