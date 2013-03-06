版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 09:36 BJT

香港股市：高开，中资股引领涨势

路透香港3月6日 - 香港股市周三高开，得益于中资银行股的强劲上扬，以及大陆地产股在本周稍早大跌后的反弹。

恒生指数 高开0.8%报22,750.6点。恒生国企指数 高开1.2%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐