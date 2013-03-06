《中国报摘》--其他报纸重要消息3月6日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
**第一财经日报**
--中国深圳联合产权交易所日前挂出华星光电30%股权转让公告，转让价约为31.8亿元人民币。一位接近深圳市国资委的人士透露，预计TCL集团 近期就会受让上述部分股权。分析师认为，回购华星光电，TCL集团短期业绩会增厚，但长远风险会加大。
--工商银行 董事长姜建清表示，今年银行业不良率会基本保持稳定。
**21世纪经济报 道**
--已连续发行10期、募资超过1亿元的人人贷商务顾问(北京)有限公司理财计划，仍未得到入驻机构温州民间借贷登记服务中心和温州市金融办的认可。
--从花旗银行 获悉，2013年在中国地区将重点发展信用卡业务，计划在成都、杭州新设立信用卡销售中心。(完) (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。