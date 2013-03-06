版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:44 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月6日

**第一财经日报**

--中国深圳联合产权交易所日前挂出华星光电30%股权转让公告，转让价约为31.8亿元人民币。一位接近深圳市国资委的人士透露，预计TCL集团 近期就会受让上述部分股权。分析师认为，回购华星光电，TCL集团短期业绩会增厚，但长远风险会加大。

--工商银行 董事长姜建清表示，今年银行业不良率会基本保持稳定。

**21世纪经济报 道**

--已连续发行10期、募资超过1亿元的人人贷商务顾问(北京)有限公司理财计划，仍未得到入驻机构温州民间借贷登记服务中心和温州市金融办的认可。

--从花旗银行 获悉，2013年在中国地区将重点发展信用卡业务，计划在成都、杭州新设立信用卡销售中心。(完) (整理 李宏薇; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐