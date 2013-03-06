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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:47 BJT

《中国重要政经日程》--3月6日

============================今日重要政经日程=======================

3/6(一)

十二届全国人大一次会议(至17日).

*10时 人大会议记者会,发改委主任张平答“经济社会发展与宏观调控”

============================近日重要政经日程=======================

3/11(一)

2013年上海金属周在上海举行,至13日.

3/17(日）

*十二届全国人大一次会议在北京闭幕.

3/21(四)

第七届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至23日.

4/6(六)

博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行,至8日.

4/10(三)

中国石油商贸大会在北京举行,至12日.

4/18(四)

中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李然; 审校 乔艳红)

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