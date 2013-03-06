版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 08:46 BJT

离岸人民币：农行香港分行完成一年期点心存款证发行，收益率2.7%--IFR

路透3月6日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 香港分行刚完成一年期点心存款证的发行，规模10亿元人民币（1.69亿美元），收益率2.7%。结算日在3月12日，由农行自行安排。

以今天的互换利率中间价计算，该定价约相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约63个基点，比上周中国建设银行 香港分行发行的17亿元人民币，收益率2.7%的一年期点心存款证，互换后成本低了20个基点。

紧随该交易, 全球市值最大银行--中国工商银行 悉尼分行也发行了4亿元人民币一年期点心存款证，收益率2.8%。该2014年3月12日到期的存款证，由巴克莱主理。新债互换后成本，与上周工商银行悉尼分行发行的6.5亿元人民币2.6%一年期点心存款证，相差不远。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)

(整理 杨淑祯; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐