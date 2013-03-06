《中国企业债发行日程表》--3月6日

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *九江国有资 9 7 6.68% AA 3/7-3/11 天风证券 产经营公司 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== *大理州旅游 8 7 前五年利率6.50% AA 3/7-3/12 平安证券 产业开发集团 (第五年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== *山西能源交 10 7 簿记区间5.25%-6.25% AA+ 3/8-3/12 中信建投证券 通投资公司 (第五年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== *溧阳城市建 12 7 簿记区间6.2%-6.5% AA 3/8-3/14 国信证券 设发展公司 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== *武汉城市建设 12 7 簿记区间5.6%-6.1% AA+ 3/8-3/14 长江证券 投资开发集团 （第3-7年末每年偿还20%本金） 国开证券 =================================================================================== 福清国投 10 8 6.66% AA 3/1-3/7 兴业证券 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿最后25%本金/以土地使用权及子公司股权提供担保） =================================================================================== 文登城市 7 7 6.38% AA 3/6-3/8 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 安康国资 10 7 6.35% AA- 3/6-3/8 国开证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团提供担保) =================================================================================== 绍兴交通 15 7 6.00% AA 3/4-3/8 国信证券 投资集团 (第五年末附附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 精工控股集团 4.5 5 6.50% AA 3/5-3/8 浙商证券 （由精功集团提供担保） =================================================================================== 乌鲁木齐高新区 10 7 6.18% AA 3/5-3/8 宏源证券 国资投管公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 上海奉贤南桥 6.5 7 6.25% AA 3/5-3/11 东吴证券 新城建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 三明城建 18 7 6.40% AA 3/5-3/11 兴业证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地提供担保) 国开证券 =================================================================================== 海宁资产 15 7 6.08% AA+ 3/6-3/12 国信证券 经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 北京经济技术 6.5 5 5.29% AA+ 3/6-3/12 中银国际 投资开发公司 (第三、四和五年末分别偿还30%、30%和40%本金) =================================================================================== 南京国资集团 35 7 *5.40% AAA 3/6-3/12 华泰联合证券 （第3-7年末每年偿还20%本金） 30 10 *5.60% （第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金） =================================================================================== 甘肃国资 8 7 5.40% AAA 3/6-3/14 华龙证券 投资集团 (第五、六和七年末分别偿还30%、30%和40%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *镇江城市建 10 3 区间5.20%-5.70% AA 3/7-3/8 民生银行 设投资集团 =================================================================================== *盐城国有资 5 3 区间5.20%-5.70% AA 3/7-3/8 民生银行 产投资集团 =================================================================================== *无锡新区经 10 3 区间5.20%-5.70% AA 3/7-3/8 民生银行 济发展集团 =================================================================================== *天津保税区 10 3 区间4.90%-5.40% AA+ 3/7-3/8 民生银行 投资控股集团 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 边竞/康熙泽; 审校 曹巍浩)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。