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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 18:38 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月6日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限    年利率        主体评级     发行时间    主承销商
          (亿元人民币)  (年)
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*九江国有资       9      7        6.68%          AA        3/7-3/11   天风证券             
产经营公司               （第3-7年末每年偿还20%本金）
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*大理州旅游       8      7   前五年利率6.50%     AA        3/7-3/12   平安证券             
产业开发集团               (第五年末附发行人和投资者选择权)
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*山西能源交      10      7  簿记区间5.25%-6.25%  AA+       3/8-3/12  中信建投证券       
通投资公司            (第五年末附发行人和投资者选择权)
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*溧阳城市建      12      7  簿记区间6.2%-6.5%     AA        3/8-3/14   国信证券             
设发展公司                  （第3-7年末每年偿还20%本金）        
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*武汉城市建设    12      7  簿记区间5.6%-6.1%     AA+       3/8-3/14   长江证券             
投资开发集团                （第3-7年末每年偿还20%本金）              国开证券
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福清国投       10      8          6.66%          AA         3/1-3/7    兴业证券       
  (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿最后25%本金/以土地使用权及子公司股权提供担保）
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文登城市        7      7          6.38%          AA         3/6-3/8     齐鲁证券
资产经营公司             (第3-7年末每年偿还20%本金)
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安康国资       10      7          6.35%          AA-        3/6-3/8     国开证券
经营公司      (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团提供担保)
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绍兴交通        15      7         6.00%          AA         3/4-3/8     国信证券
投资集团        (第五年末附附发行人和投资者选择权)
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精工控股集团     4.5    5         6.50%          AA         3/5-3/8     浙商证券 
                          （由精功集团提供担保）            
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乌鲁木齐高新区  10      7         6.18%          AA         3/5-3/8     宏源证券
国资投管公司               (第3-7年末每年偿还20%本金)
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上海奉贤南桥     6.5    7         6.25%          AA         3/5-3/11    东吴证券
新城建设公司               (第3-7年末每年偿还20%本金)
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三明城建        18      7         6.40%          AA         3/5-3/11    兴业证券
投资公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地提供担保) 国开证券
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海宁资产         15     7         6.08%          AA+        3/6-3/12    国信证券
经营公司       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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北京经济技术      6.5   5         5.29%          AA+        3/6-3/12    中银国际
投资开发公司    (第三、四和五年末分别偿还30%、30%和40%本金)
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南京国资集团    35      7        *5.40%         AAA         3/6-3/12  华泰联合证券   
                         （第3-7年末每年偿还20%本金）
                30     10        *5.60%
                 （第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金）
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甘肃国资         8      7         5.40%         AAA          3/6-3/14    华龙证券
投资集团       (第五、六和七年末分别偿还30%、30%和40%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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*镇江城市建    10         3   区间5.20%-5.70%       AA        3/7-3/8     民生银行
设投资集团 
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*盐城国有资     5         3   区间5.20%-5.70%       AA        3/7-3/8     民生银行
产投资集团  
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*无锡新区经    10         3   区间5.20%-5.70%       AA        3/7-3/8     民生银行       
 济发展集团
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*天津保税区    10         3   区间4.90%-5.40%       AA+        3/7-3/8    民生银行
 投资控股集团            
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注:*表示新增.(完)

 (整理 边竞/康熙泽; 审校 曹巍浩)

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