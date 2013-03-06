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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 09:00 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨，美中经济前景改善带动风险胃纳

指标韩国综合股价指数 上涨0.7%，至2,029.93点。

3月三年期公债期货 小跌0.03点至106.68。

0025GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------- 韩元/美元 1,084.4 1,087.0 日圆/韩元 11.6266/323 11.6753/808 韩国公债期货 * 106.68 106.71 韩国综合股价指数 2,029.93 2,016.61 ----------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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