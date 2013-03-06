台股业绩：宏达电2月合并营收为114亿台币，同比大减43.82%

路透台北3月6日 - 台湾智慧型手机大厂--宏达电 周三公布，2月合并营收为114亿台币,较上年同期的202.94亿大幅衰退43.82%；1-2月累计自结合并营业收入则为269亿台币。

宏达电此前曾预估，第一季营收500-600亿台币，较上季的600亿持平至衰退16.7%；第一季预估毛利率在21-23%左右，营业净利率(operating margin)预估约为0.5-1.0%。

宏达电今日重挫6.41%，报255.5台币；加权股价指数 则收高0.22%。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/) 参看宏达电新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)