台股业绩：宏达电2月合并营收为114亿台币，同比大减43.82%

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透台北3月6日 - 台湾智慧型手机大厂--宏达电 周三公布，2月合并营收为114亿台币,较上年同期的202.94亿大幅衰退43.82%；1-2月累计自结合并营业收入则为269亿台币。
宏达电此前曾预估，第一季营收500-600亿台币，较上季的600亿持平至衰退16.7%；第一季预估毛利率在21-23%左右，营业净利率(operating margin)预估约为0.5-1.0%。
宏达电今日重挫6.41%，报255.5台币；加权股价指数 则收高0.22%。(完)
参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/) 参看宏达电新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。