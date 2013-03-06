《香港报摘》--其他报纸重要消息3月6日

* 明报

--中国人保集团 董事长吴焰在北京表示，今年的寿险行业仍有压力，还未脱离困难期，主因前几年快速增长，目前需要企业腾出时间和精力进行必要的结构调整，希望此调整期也是机遇期。

--内地心脑血管药物制药公司四环医药 首席营运官贾中新表示，今年医药行业的销售和利润增长不会低于去年，甚至更高。

--联想 主席杨元庆近月不断减持手上股份，令外界质疑是否对公司前景不乐观。但他回应称，依然对联想前景极具信心，减持只是因为一些个人的财富安排原因。 * 星岛日报

--在前海有土地储备的招商局国际 董事长傅育宁表示，将积极参与前海建设项目，发展电子商务平台与物流结合等业务。他估计，今年仍是航运业艰难的一年，但相信政府会推出政策辅助航运业。

--长实 早前分拆出售的葵涌雍澄轩酒店，原定周二(5日)推出拍卖其中一个酒店房间，但现场临时取消拍卖。拍卖行环亚负责人表示，该物业以类似居住使用权形式推出，并没有业权份数，故不算完整物业，在经法律顾问意见及衡量风险后决定取消拍卖。

--香港政府公布来年度卖地表，当中，大埔白石角东部两幅分割相连填海地较瞩目。有资深测量师预期，该区豪宅地位发展成熟，地皮楼面尺价料达7,000港元，合计料为库房带来逾85亿港元收入。 * 苹果日报

--中国旺旺 管理层承认，去年生意做得较预期差，但相信整顿成效陆续显现，目标今年销售有20%-25%增长，但不会再加价。

--体育用品股361度 管理层透露，今年秋季订货会定单按年大跌19%，更明言年内定单表现都不太可能见到复苏，并宣布从今年开始每季订货会都会延迟一个月举行。 * 东方日报

--有线宽频 去年度亏损按年急增54%至2.78亿港元，为上市以来最大亏损。面对未来三年英超播放权易转，有线客户流失情况可能有增无减，惟管理层寄望，毋须承担英超播放成本，可有助业绩改善。

--天瑞水泥 执行董事兼行政总裁李和平预料主力经营地区的水泥价格，以至毛利率年内会回升。 * 文汇报

--中国电力 董事长李小琳表示，内地的新能源产业近年来发展速度很快，其中风电已经成为第三大产业。她期望国家加大规划力度，并且从价格机制和技术开发两大层面，给予具体支持。 * 大公报

--恒生银行 副董事长兼行政总裁李慧敏表示，该行除会继续与兴业银行合作外，集团亦会留意其他内地机构合作机遇，但暂时未有特别目标。恒生亦会继续增加在内地的网点。

--吉利控股集团董事长李书福表示，旗下瑞典汽车制造商沃尔沃2013年在中国的销量预计为约6万辆，较去年实际销量4.2万辆大幅上升近43%。(完)