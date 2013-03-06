港报社评：十年当政多褒贬，一片温情志未酬--信报3月6日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
「天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤。」这是总理温家宝5年前连任之初，引用王安石的名句，以表施政与改革的决心。随后，汶川大地震的「天变」巨灾，环球金融海啸的惊世冲击，给中国的发展带来了严峻考验。温总昨天在其最后一份政府工作报告中，力陈当局有效应对国际金融危机、克服连场天灾所取得的成绩，希望为自己的10年总理生涯谱上悦耳的休止符。虽说「人言」不足恤，但历史评价，毕竟是由百姓写的。 亲民与「温」情，是温家宝常怀「长太息以掩涕兮，哀民生之多艰」的忧国忧民，赢得公众对他的一大印象，纵然也不乏「影帝」之讽，但他乐于亲近民众，频临灾难事故现场，始终可取。此外，他自上任以来，一直重视农业、农村、农民的「三农」问题，推出多项有利农村发展、惠及亿万农民生计的政策，诚其一大政绩。 温总十年在位，曾经力推收入分配改革制度，也力图通过国务院大部制改革提高政府的行政效率，以及多次高调疾呼反贪，提出「让权力在阳光下运行」的口号。中国当前弊病丛生，亦不能归咎温总一人。令人惋惜的是囿于客观形势，受制阻力重重，温总此志未酬，但他鲜明的改革形象，朴实的亲民作风，还是值得肯定。 「亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔」。温家宝去年在泰国谈及自己退休之时，以屈原诗句明志，诉说自己的清白。无论如何，其个人荣辱、功过得失，自有历史评说，国人的最大期望，是他的继任人能够扬其德政，补其遗憾，让中国变得更加公平公义，人民活得更加尊严幸福。
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路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。