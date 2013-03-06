港报社评：温总未过改革关，李克强要加鞭--经济日报3月6日

温家宝的经济政绩有目共睹，中国国民生产总值由他上任前的约12万亿元人民币，在10年间增逾3倍至去年的约52万亿元人民币，在全球经济总量排名更跃升至第二位，成为举世公认的经济大国。 然而，温家宝却未把握好经济腾飞的黄金时机，大力推动经济与社会改革。虽然如2008年金融海啸、过去两年的欧债危机等均打乱其改革部署，惟从整体来看，他过去十年的改革成绩表并不亮丽。 就如经济方面，北京在两会期间出现严重雾霾天气，正是过去十年经济改革裹足不前，过度依赖高污染产业的粗放式发展仍未扭转，产业升级转型严重滞后，国企进民企退等积弊的一次总爆发。这种盲目追求高增长，轻视增长质量与环境承受力的发展模式，在中国显然已走到尽头，成未来经济发展的巨大拦路石。 温家宝十年来都闯不过改革地雷阵，李克强挟「经济博士总理」名衔、又具丰富的地方工作历练，民众不无期望。他必须拿出更大决心、更强硬的手腕，力克困难，未来十年才有望成就经济活力充沛、人民安居乐业的全面小康社会。