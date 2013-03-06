港报社评：温总未过改革关，李克强要加鞭--经济日报3月6日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
国务院总理温家宝昨宣读任内最后一份工作报告。他在任十年带领国家经济实力大幅提升，惜未把握机遇大力改革，令经济社会积弊愈趋尖锐。继任者李克强面对更大改革阻力、更紧迫时间，须有更强的决心与魄力，知难而进。
温家宝的经济政绩有目共睹，中国国民生产总值由他上任前的约12万亿元人民币，在10年间增逾3倍至去年的约52万亿元人民币，在全球经济总量排名更跃升至第二位，成为举世公认的经济大国。 然而，温家宝却未把握好经济腾飞的黄金时机，大力推动经济与社会改革。虽然如2008年金融海啸、过去两年的欧债危机等均打乱其改革部署，惟从整体来看，他过去十年的改革成绩表并不亮丽。 就如经济方面，北京在两会期间出现严重雾霾天气，正是过去十年经济改革裹足不前，过度依赖高污染产业的粗放式发展仍未扭转，产业升级转型严重滞后，国企进民企退等积弊的一次总爆发。这种盲目追求高增长，轻视增长质量与环境承受力的发展模式，在中国显然已走到尽头，成未来经济发展的巨大拦路石。 温家宝十年来都闯不过改革地雷阵，李克强挟「经济博士总理」名衔、又具丰富的地方工作历练，民众不无期望。他必须拿出更大决心、更强硬的手腕，力克困难，未来十年才有望成就经济活力充沛、人民安居乐业的全面小康社会。
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路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。