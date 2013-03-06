港报社评：温总10年：经济成绩亮丽，政治改革坎坷--明报3月6日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
总理温家宝向全国人大提交任内最后一份政府工作报告，总结过去5年工作，检视10年总理任内，温家宝在权限范围内开展工作，一些理想抱负未能实现；若他的遗憾对后来者起到惕厉作用，则期望习近平和李克强的组合从中汲取经验，更深入地推动改革开放，尤其是反贪腐和政治体制的改革。
温家宝回顾过去5年的工作，其中应对金融危机、促进经济平稳较快发展排首位，加快经济结构调整、提高经济发展的质量和效益排第二位。这两项政绩，可以说是应对2008年金融海啸的结果，当时各项经济指标大幅下滑，温家宝主持耗费4万亿元挽救经济，虽然资金投放有争议，不过，到离任之前，温家宝表示实践证明4万亿元投资对策完全正确。可见他对此事受批评的耿耿于怀。 内地一些改革，若遇上体制问题就寸步难行，除了国企改革，这几年来，温家宝都提出要改革政治体制，才可以突破各方面发展的瓶颈，但是在党内，温家宝并未获得积极回应，今次在最后一份工作报告，再没有「政治体制改革」的提法，反而谈行政体制改革，或许反映温家宝的意兴阑珊。 温家宝在总理任内的特定时空，工作肯定有可以改善的空间，但是在局限之下，他已经做了力所能及的事，既留下了资产，也留下了问题。而温家宝功成身退之后，中国怎样继续走下去，是摆在面前的实际问题，接班的「习李」组合能否突破樊篱，打改革开放的攻坚战，就如温家宝所说一样，只能寄望习近平、李克强以更大的政治勇气和智慧，带领中国走未来10年的改革开放之路。
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路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。