港报社评：温总10年：经济成绩亮丽，政治改革坎坷--明报3月6日

温家宝回顾过去5年的工作，其中应对金融危机、促进经济平稳较快发展排首位，加快经济结构调整、提高经济发展的质量和效益排第二位。这两项政绩，可以说是应对2008年金融海啸的结果，当时各项经济指标大幅下滑，温家宝主持耗费4万亿元挽救经济，虽然资金投放有争议，不过，到离任之前，温家宝表示实践证明4万亿元投资对策完全正确。可见他对此事受批评的耿耿于怀。 内地一些改革，若遇上体制问题就寸步难行，除了国企改革，这几年来，温家宝都提出要改革政治体制，才可以突破各方面发展的瓶颈，但是在党内，温家宝并未获得积极回应，今次在最后一份工作报告，再没有「政治体制改革」的提法，反而谈行政体制改革，或许反映温家宝的意兴阑珊。 温家宝在总理任内的特定时空，工作肯定有可以改善的空间，但是在局限之下，他已经做了力所能及的事，既留下了资产，也留下了问题。而温家宝功成身退之后，中国怎样继续走下去，是摆在面前的实际问题，接班的「习李」组合能否突破樊篱，打改革开放的攻坚战，就如温家宝所说一样，只能寄望习近平、李克强以更大的政治勇气和智慧，带领中国走未来10年的改革开放之路。