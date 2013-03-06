全球金市：金价盘旋在1,575美元左右，美股劲扬令其承压

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
韩国央行周三公布的数据显示，2月用外汇储备买入20吨黄金。这是韩国央行在不足两年来第五次买入黄金，使黄金总持有量升至104.4吨。
有愈来愈多的大银行舍弃金价将持续上涨的看法，因全球经济初步重回成长，削弱了持有黄金的理由。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 在3月5日的黄金持仓量降至16个月低位1,244.855吨，为连续第11天减少。今年迄今已流出105.965吨，2012年则是流入96.25吨。
美国国会正在加快脚步通过立法，好让联邦政府至9月30日前有资金可用。参议院领袖们周二表达了希望能避免在3月27日资金告罄时政府机构停摆。
现货铂金 周二升至一周高位1,608美元。目前回落至1,592.99美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。