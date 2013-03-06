全球金市：金价盘旋在1,575美元左右，美股劲扬令其承压

韩国央行周三公布的数据显示，2月用外汇储备买入20吨黄金。这是韩国央行在不足两年来第五次买入黄金，使黄金总持有量升至104.4吨。

有愈来愈多的大银行舍弃金价将持续上涨的看法，因全球经济初步重回成长，削弱了持有黄金的理由。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 在3月5日的黄金持仓量降至16个月低位1,244.855吨，为连续第11天减少。今年迄今已流出105.965吨，2012年则是流入96.25吨。

美国国会正在加快脚步通过立法，好让联邦政府至9月30日前有资金可用。参议院领袖们周二表达了希望能避免在3月27日资金告罄时政府机构停摆。

现货铂金 周二升至一周高位1,608美元。目前回落至1,592.99美元。(完)

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