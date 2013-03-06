港报社评：迈上小康之路，反贪壮志待酬--星岛日报3月6日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
总理温家宝在全国人大会议厅内发表他最后一份《政府工作报告》，会议厅外各方正为香港的「限奶令」议论得沸沸扬扬。内地人士在香港市场抢购奶粉，成为温家宝主政十年成绩的侧面写照。 奶粉风波反映了内地人对国产奶粉安全缺乏信心，宁愿以连香港人都嫌贵的价钱买外国奶粉，即使只占全国人口一小部分，已经足以构成庞大的消费市场。这股庞大的消费力，不止见于奶粉，而是广及林林总总的货品和服务，反映内地百姓财富愈来愈多。 另一方面，奶粉事件同时反映国民财力增长背后的道德缺失。内地至今食品安全丑闻仍然接二连三，由地沟油到变种鸡，反映不少个人和机构生财不依正道，监管机制未能够充分发挥作用。 这种忙于求成创富、罔顾其他人所付代价的作风，不限于一些食品工业，更出现在粗放型经济发展产生的环境代价，北京的有毒阴霾，对当年标榜绿色京奥，是很大的讽刺。此外，楼价和蜗居的对比，成为现届政府深以为忧的隐患。 中国幅员辽阔，人口繁多，要处理的问题多如牛毛。从根本上说，任何改革及提升人民生活水平的计画，先要有足够的物质基础，过去十年内地在经济上的飞跃发展，步向小康，为逐一解决各种社会民生弊病提供了条件。 内地推行改革，现时公认去到「深水区」，要深化改革触动方方面面的庞大既得利益集团。现在温家宝任期届满，未完成的重大使命，就要留给接任人迎难而上。
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路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。