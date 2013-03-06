港报社评：报告务实谋远，总理十年劳苦功高--文汇报3月6日

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
国务院总理温家宝发表任职以来的第十份政府工作报告，也是本届政府的最后一次工作报告。此份工作报告既客观总结政府工作成绩，又不回避矛盾和问题，坚持实事求是，对解决问题和矛盾提出了有效的解决路径和方法，既在「求真」上下功夫，更在「务实」上做文章。中国人口众多，问题错综复杂，中国总理不易当。温总理10年来积极关注民生，为民谋福祉付出巨大心血和努力，劳苦功高，「平民总理」形象深入民心，他所做出的努力和贡献，人民自有公论。 今年计划安排财政赤字1.2万亿元，比去年预算增加4,000亿元，是新中国成立以来的最高赤字纪录。这主要是根据国内外经济形势的需要，增加财政支出将为经济增长加大推力，保障改善民生的支出，同时考虑了目前中国债务负担率相对较低，今年增加赤字后，赤字率仍在2%左右，总体上处于安全水平，兼顾了经济增长和财政稳健的平衡。 回顾过去十年，是中国社会经济发展的「黄金十年」，国力与日俱增，令世界刮目相看。但另一方面，地区发展极不平衡，房价高企、看病贵、入学难、环境污染等问题日益突出，政府工作报告中对一系列民生难点热点逐一涉及，并不回避，更承诺政府要努力做好工作，加快解决问题。 温家宝十年总理任内，从未与家人度过一个完整的春节。每每出现重大灾情，温家宝都是第一时间赶赴现场。昨日发表最后一份工作报告后，温总以四鞠躬的方式与十年总理生涯作别，与人民告别，获得所有代表经久不息的掌声，表达了对他的感谢之情。
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路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。