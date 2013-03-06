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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 09:35 BJT

芝加哥期市：小麦和玉米下跌，大豆因美国供应吃紧而守住涨幅

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 705.00 -1.00 -0.14% 867.91 29

CBOT玉米 707.50 -1.50 -0.21% 765.49 74

CBOT大豆 1466.25 -0.25 -0.02% 1579.42 69

CBOT稻米 $15.38 $0.00 +0.03% $15.48 28

美国原油 $90.77 -$0.05 -0.06% $89.01 27

汇率

欧元/美元 $1.305 $0.076 +6.21% +6.23%

美元/澳元 1.028 -0.027 -2.60% -2.76% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 丁琦；审校 李爽)

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