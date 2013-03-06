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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 09:22 BJT

台湾股市：受美股激励开高，友达光电和电子类股上扬

路透台北3月6日 - 台湾股市周三开盘上涨0.32%，因美股和地区股市升势鼓励此间市场人气。

加权股价指数 开高25.40点，报7,958.11点，扩大上交易日0.8%的涨幅。

友达光电 上扬1.5%，电子类股 升0.4%。(完)

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