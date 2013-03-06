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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 09:41 BJT

国际油市：原油期货守在91美元附近，因中国需求前景乐观且北海供应中断

委内瑞拉总统查韦斯与癌症抗争两年后于周二去世，结束了14年的统治生涯，享年58岁。 消息传出之后，油价周二在结算后继续上涨。

查韦斯去世的消息公布之后，委内瑞拉国营油企PDVSA随即表示，该公司全部设施均正常运作，且保证国内供应无虞。委内瑞拉不但是南美最大石油出口国，也是美国四大石油供应国之一，同时也是中国燃料进口的重要来源。

中国周二的政府报告称，新领导阶层将把重点放在以消费需求带动的成长，以缩小贫富差距，并采取行动遏制污染及贪腐现象。

油市结算后公布的美国石油协会(API)一周库存数据显示，美国最近一周原油库存增加560万桶。

投资人等待美国能源资料协会(EIA)在周三公布的库存数据。

布兰特石油管道运营商称，尚在研究何时重新开放北海一处石油平台的输油管道。该处油管周六发生漏油关闭，帮助布兰特原油价格结束两周跌势。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/李婷仪; 审校 李爽)

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