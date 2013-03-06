国际油市：原油期货守在91美元附近，因中国需求前景乐观且北海供应中断

日本股市：日圆跌势暂停拖累日经指数收低，但半导体类股上涨
路透东京3月30日 - 日本股市日经指数周四下跌，日圆走软趋势中止造成拖累；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。
委内瑞拉总统查韦斯与癌症抗争两年后于周二去世，结束了14年的统治生涯，享年58岁。 消息传出之后，油价周二在结算后继续上涨。
查韦斯去世的消息公布之后，委内瑞拉国营油企PDVSA随即表示，该公司全部设施均正常运作，且保证国内供应无虞。委内瑞拉不但是南美最大石油出口国，也是美国四大石油供应国之一，同时也是中国燃料进口的重要来源。
中国周二的政府报告称，新领导阶层将把重点放在以消费需求带动的成长，以缩小贫富差距，并采取行动遏制污染及贪腐现象。
油市结算后公布的美国石油协会(API)一周库存数据显示，美国最近一周原油库存增加560万桶。
投资人等待美国能源资料协会(EIA)在周三公布的库存数据。
布兰特石油管道运营商称，尚在研究何时重新开放北海一处石油平台的输油管道。该处油管周六发生漏油关闭，帮助布兰特原油价格结束两周跌势。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/李婷仪; 审校 李爽)
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路透台北3月30日 - 台湾股市周四收微跌且连五黑；分析师表示，在亚洲股市多呈回档 格局，加上清明节长假来临，内外资追价力道均减弱；惟收盘指数仍守在9,806.83点月线之 上，量能亦未大幅缩减，短线仍偏正面，大盘料将续呈高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收跌0.08%至9,848.15点；今日成交初值 为890.75 亿台币，上交易日修正后为887.48亿。 〞即将进入长假，台币暂时不升了，外资买盘也减弱，等过完四天长假后再说。〞兆丰 国际投顾一不愿具名分析师说。 他并称，由于四月中旬中以后潜在变数较多，接下来就看多头能否把握财报公布前往上 攻万点。 台新投顾分析师黄文清指出，长假效应加上国际股市的变化，使市场观望气氛偏浓，惟 量能并未大幅缩减，短线大盘表现不致太差。 他们表示，近日美元指数转强，台币未进一步强升，且从台积电 和鸿海<2317 .TW>等大型权值股均休息观察，显示台币止升走贬，外资汇入力道减弱、买盘缩减，指数陷
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。