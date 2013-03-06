港报财经评论：李克强的增长容忍度--信报3月6日

李克强的增长容忍度 /习广思

目前中央给予股市的指引是一切维稳为主，有两个明显的政策出现了，一是内房调控将持续下去，二是影子银行调控。对股市而言，内房调控震散了内房股，但是，对整体中资股或者举棋不定的外资而言，维稳政策及温和复苏预期都已经反映在股票估值之上，市场需要的是意外的利好消息，但这一刻仍未出现，相信股市会以整固为主调。港股持续整固，大市三条路线未变，一是公司业绩影响走势，汇控 绩后股价疲弱；二是炒作两会政策，环保相关新能源股续见炒作；三是强势股调整，包括内房及濠赌股，高位跳水后续潜水。恒指考验22,500点支持力度，开市后虽见反弹，但高开低收，收报22,560点，上升22点。

资金炒作政策受惠股，早两日受捧的风电及水务股转至光伏股、燃气股，尤见电力相关股份急升，受惠智能电网的博耳 、威胜 获大成交配合上升。值得留意的是，午后A股反弹后，大市资金明显追买二三线股份，特别是部分工业股经多日调整后，再获成交配合而上升，例如玖龙纸业 、敏华 、亿和 、中国无线 及东岳 等。大市调整时间延长，但这批率先调整的基金股却有逐步回稳迹象。温总宣读任内最后一份工作报告，继续提出多项经济指标，最为人关注的当然是增长目标。温总的工作报告中提出今年经济增长目标是7.5%，通胀水平3.5%，广义货币供应量增长目标是13%。这个7.5%增长目标，其实是相当保守的目标，实际很容易超越此水平。

去年温总在两会宣布降速，把增长目标由过去持续多年的8%下调至7.5%，这个减速讯号是回应外围种种不明朗因素，即使去年经济形势严峻，但最终仍达到7.8%增长。再看经济师的评估，数字也甚为乐观，大部分经济师预期中国内地经济将温和复苏，硬着陆风险不再，普遍预期8%增长没有难度，较乐观的预测则是8%至9%。这个7.5%增长目标定得保守，目的是延续中央思路，中国经济继续减速，由过去追求量的时代，逐步转向质的时代，亦要让减速变成一个新常态。虽然中央口径一致，毕竟是旧人去新人来，同样的7.5%增长目标，国务院副总理李克强在早一日的会议中已事先张扬了。

英镑弱势接近尾声 /苏子

近期走势疲弱的英镑兑美元于上周五一度略破1.50心理关口，低见1.4984后便开始止跌回稳，昨天伦敦入市后更突破10天SMA重要阻力，最高暂时曾见1.5199。其实，前周五英国遭下调评级已令上周市场几乎一面倒看淡英镑兑美元的走势，但结果英镑兑美元的跌势却只是集中在上周初的亚洲早市和上周五的欧洲市，其他时间只是窄幅上落而已，未能出现大跌市。即使上周五汇价才出现不少淡友所期待的跌市，但低位亦只是较前周五的1.5162收市水平多跌百多点子而已，跌幅实在不多。由于上周五英镑兑美元最后在1.50心理关口附近收市，这使到不少淡友相信本周初英镑兑美元应可顺利跌破1.50心理关口。

结果呢？淡友当然再次感到失望，因为英镑兑美元本周初仅低见1.4998便已止跌回升，昨天更突破10天SMA阻力，使到不少短炒的淡友迫于止蚀。从上周至本周早段英镑兑美元在市场一片看淡声中却可以成功在1.50心理关口附近喘定跌势来看，反映大户暂时无意在现水平继续推低英镑汇价，相信近期英镑的弱势应已到了尾声，昨晚英镑兑美元若显着在10天SMA阻力以上收市，预料稍后有望正式突破1.52╱1.5220重要即市阻力区，随后挑战20天SMA阻力及汇价由1.6380高位跌至1.4984低位的38.2%反弹目标，即1.5517关键阻力。

昨天欧罗兑美元的10天SMA已正式跌破100天SMA，技术上看有利汇价进一步破关而下。故未来一至两个交易天要注意欧罗兑美元能否在技术走势明显转劣下成功跌破1.30心理关口。如汇价意外地出现不跌反升的情况，到本周收市时已见显着在100天SMA阻力以上，那便要提防上述的平均线破位为假突破的走势陷阱，而欧罗兑美元随后预料将摆脱近期的弱势，并向上挑战更关键的50天SMA阻力及上周初的1.3318高位阻力；由于此高位阻力与日线一目均衡图云雾区的顶部阻力相若，故一旦成功突破，预料汇价随后可望全面转强，暂不宜再看淡。