港报财经评论：忧虑收水，大市震荡--经济日报3月6日

忧虑收水，大市震荡 /余少文

中国内地股市以升市来庆祝总理温家宝任内最后一份政府工作报告，但国企指数反弹乏力，或是香港股民冷静，因为温总继续担心中国内地通胀升温，兼且将货币供应量目标降至13%，似要收紧流动性，不利股市回升。国企指数昨日反弹惟受制11,200点，全日只升64点或0.6%，收11,169点，成交额降至157亿港元，超过60%主板H股随大市，惟煤炭股逆市下跌，内银股则个别发展，整体表现差过A股；上证综合指数昨日便反弹52点或2.3%，收2,326点；至于红筹指数表现更差，内房股继续受压，指数全日跌2点，收4,453点，成交额不足75亿港元。

温总在工作报告中表示今年经济社会发展的主要预期目标是国内生产总值增长7.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右，财政赤字1.2万亿元人民币，广义货币M2预期增长目标拟定为13%左右。他进一步指出今年通胀压力仍然较大，因除了中国内地土地和劳动力等因素价格上升带来产品上涨压力外，主要发达国家实行宽松货币政策并不断加码，输入性通胀压力不容忽视，故实现这些目标，必须继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。其实，市场已预期中国内地今年GDP目标为7.5%左右，通胀约3.5%，故温总报告提及的目标符合市场预期，反而是M2增长目标13%，低于预期的14%。因为中国内地去年GDP和通胀目标分别为7.5%左右和4%，通胀最后只有2.6%，故今年通胀目标低于去年是合理；惟去年M2目标14%，最后只达到13.8%，可以说仅达标而已，但今年目标再下调至13%，较1月的15.9%有2.9%差距，即今年余下时间的M2增长较1月会逐步放缓。

至于周五开始公布的2月或1-2月宏观经济数据，市场预期2月通胀会升至3%，进出口贸易因为农历年因素而出现急速放缓，料出口增长回落至8%左右，进口贸易则会倒退8.4%；而M2也会回落至14.9%，新增贷款降至7,000亿元人民币左右，数字都朝中央目标发展。M2是包括M1和银行定期存款等，中央将M2增长降至13%，当然是希望控制流动性，冀保持稳健的货币政策。尽管人民银行上周四和昨日都没有进行正回购操作，银行同业拆息亦见回落，但不代表会放松流动性。因为央行昨日公布的外汇占款数字显示，1月金融机构新增外汇占款高达6,837亿元人民币，是纪录高位并高于去年全年新增外汇占款4,946亿元人民币，反映资金在1月涌入中国内地。