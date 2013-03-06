中国经济：不会因为城镇化而大规模放行城投债发行--发改委副主任

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透北京3月6日 - 中国推进城镇化的钱从哪儿来，一直是市场热议的话题。中国国家发改委副主任张晓强周三表示，不会因为城镇化而大规模放行城投债发行。
当被问及是否会大规模放行城投债时，他在全国“人大”会议间隙对路透记者的回答是，“不会。”
“城镇化发展还是强调积极稳妥推进，还是要重视质量，不能因为城镇化，用过度发行债券等方式盲目扩张，”张晓强说。
中国巨额地方融资平台贷款已经引发担忧，中央政府对地方融资监管已经一步步收紧。但眼下城镇化已经被定调为中国扩内需的最大潜力所在，加上2013年恰逢官员换届，因此各地方政府纷纷摩拳擦掌，金融市场对新一轮投资热的担忧持续萦绕。
昨日发布的2013年政府工作报告中也已经再度强调，要加强地方债务管理，妥善处理债务偿还和在建项目后续融资问题，积极推进地方政府性债务管理制度建设，合理控制地方政府性债务水平。(完)
欲览中国两会更多新闻，请点击 (发稿 张胜男; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。