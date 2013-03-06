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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 10:41 BJT

新债招标：中国五年续发国债收益率3.1976%，低于预期--业内人士

路透上海3月6日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的220亿元人民币五年期固息国债，中标收益率为3.1976%，低于此前3.24%的市场预测均值。

业内人士并透露，该续发国债边际中标收益率为3.2318%，投标倍数为2.03倍。

今日招标新债为今年第一期记账式附息国债的续发品种，按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格。全部进行竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。该期债3月7日至3月11日进行分销，3月13日起与原发行部分合并上市交易。

财政部今年第一期记账式附息国债 从2013年1月10日开始计息，票面利率3.15%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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