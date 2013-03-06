美国个股：欧盟料将对微软处以数十亿美元罚金，因其未履行浏览器承诺

路透布鲁塞尔3月6日 - 知情人士称，欧盟反垄断监管当局将对微软 处以巨额罚金，因其未能兑现承诺，让使用其Windows系统的消费者可以选用微软以外的浏览器。

欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)料将通过处罚微软来开创一个先例。微软是第一家未能履行为终止反垄断调查而做出的承诺的公司，对其罚款可能会达到数十亿美元。

消息人士称，阿尔穆尼亚将在1130GMT公布决定。上周路透的报导称欧盟监管机构将在3月底以前对微软罚款。