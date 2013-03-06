美国个股：欧盟料将对微软处以数十亿美元罚金，因其未履行浏览器承诺

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透布鲁塞尔3月6日 - 知情人士称，欧盟反垄断监管当局将对微软 处以巨额罚金，因其未能兑现承诺，让使用其Windows系统的消费者可以选用微软以外的浏览器。
欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)料将通过处罚微软来开创一个先例。微软是第一家未能履行为终止反垄断调查而做出的承诺的公司，对其罚款可能会达到数十亿美元。
消息人士称，阿尔穆尼亚将在1130GMT公布决定。上周路透的报导称欧盟监管机构将在3月底以前对微软罚款。
根据欧盟的法规，微软可能被罚74亿美元，或2012财年营收的10%——不过监管机构可能不会下此重手。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。