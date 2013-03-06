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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 10:02 BJT

路透基点： 苏州新创建设取得9亿元人民币贷款--RLPC

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，苏州新创建设发展有限公司为一处地产开发项目取得9亿元人民币(1.47亿美元)的三年期定期贷款。

中国银行苏州分行、交通银行苏州分行为该案的牵头行，分别承贷3.5亿和2.5亿元人民币。南昌银行和江苏银行作为一般参贷行加入，分别承贷2亿和1亿元。

该贷款利率为中国央行利率的115%。

贷款签订时间在1月。

苏州新创建设是在上海上市的苏州新区高新技术产业股份有限公司 的子公司。(完) (编译 白云; 审校 隋芬)

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