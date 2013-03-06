更新版 1-中国央行：会用回购和央票对冲流动性，M2目标13%很适当--副行长

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
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路透北京3月6日 - 针对中国1月外汇占款激增，中国央行副行长易纲周三表示，央行会采取对冲，或用回购、或用央票收回过多流动性，以保证物价稳定。
他在“两会”间隙并对记者表示，今年M2增长13%左右的目标是适当的，不能说过低。
今年政府工作报告提出GDP增长目标7.5%左右，CPI增幅目标控制在3.5%左右，M2增长目标是13%左右。
“13%比11%（7.5%的GDP加上3.5%的CPI）还大了两个百分点，已经考虑到货币化和其它因素……不能说过低，”易纲并指出，今年社会融资总规模是市场化的结果，不好说具体数。
他认为，中国要大力发展直接融资，更多发展多层次资本市场。
中国央行一直迟迟到昨日才公布1月外汇占款数据。央行公布，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。(完) (发稿 尹嫄婷; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。