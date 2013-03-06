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债券 | 2013年 3月 6日 星期三 09:51 BJT

意大利评等：标普称政治僵局对意大利评等尚无立即影响

路透伦敦3月5日 - 评等机构标准普尔欧洲、中东、非洲(EMEA)负责主管Moritz Kraemer周二表示，意大利的政治僵局对该国评等没有立即影响。

标普当前赋予意大利“BBB+”的评等，评等展望为负面，那意味有三分之一的可能性遭降评。

意大利上周选举中，无政党在国会取得绝对多数，引发僵局久拖、重新选举的风险，也使得让意大利2万亿(兆)欧元公共债务保持控制的努力有停摆之虞。

“意大利选举对评等无影响。我们的设想是...广泛财政政策将维持不变，而意大利享有的基本盈余将占据优势，”Kraemer在欧洲货币杂志一场债券会议的间隙告诉记者。

“意大利的真正挑战在于成长方面。”(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)

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