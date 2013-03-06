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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 09:52 BJT

《汇市简讯》美元普遍承压，欧元/美元买气畅旺

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* 欧元/美元稳步走高,因美元普遍走贬

* 美元在纽约盘走势拉回,因股市走强而承压

* 欧元/美元阻力在昨日高位1.3075，若攻破则上看1.3100

* 在欧洲央行周四会议前，恐难出现明显走向 (完)

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