国际油市：委内瑞拉油企PDVSA称运作一切正常，保证国内供应无虞

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透加拉加斯3月6日 - 委内瑞拉总统查韦斯周二因癌症恶化去世之后，国营油企PDVSA表示该公司全部的设施正常运转，并保证国内燃料供应无虞。
PDVSA声明稿称，“祖国的敌人正试图在民间散播让政局不稳的谣言，这项呼吁的目的就是要作出澄清。”
查韦斯过世料不会立即对委内瑞拉石油业产生影响。该国是全球名列第11的石油出口国。
查韦斯提拔的接班人─现任副总统Nicolas Maduro料会继续维持Orinoco Belt地区现有的重要项目。
这些重要项目包括与雪佛龙(Chevron) 、西班牙Repsol 在Orinoco的合资项目。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。