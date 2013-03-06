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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 10:20 BJT

国际油市：委内瑞拉油企PDVSA称运作一切正常，保证国内供应无虞

路透加拉加斯3月6日 - 委内瑞拉总统查韦斯周二因癌症恶化去世之后，国营油企PDVSA表示该公司全部的设施正常运转，并保证国内燃料供应无虞。

PDVSA声明稿称，“祖国的敌人正试图在民间散播让政局不稳的谣言，这项呼吁的目的就是要作出澄清。”

查韦斯过世料不会立即对委内瑞拉石油业产生影响。该国是全球名列第11的石油出口国。

查韦斯提拔的接班人─现任副总统Nicolas Maduro料会继续维持Orinoco Belt地区现有的重要项目。

这些重要项目包括与雪佛龙(Chevron) 、西班牙Repsol 在Orinoco的合资项目。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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