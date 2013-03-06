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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 10:12 BJT

中港个股：工商银行目前地方融资平台贷款余额6,369亿元，不良率0.39%--行长

路透北京3月6日 - 中国银行业在地方融资平台的敞口一直备受关注。全球以市值计最大银行--中国工商银行 行长杨凯生周三透露，目前工行地方融资平台贷款余额6,369亿元人民币，较上年下降470亿。

他在“两会”小组讨论会上并称，工行融资平台贷款的不良率为0.39%，拨备率为540%，全部现金覆盖的有93%。

中国工商银行将于3月下旬公布2012财年业绩。其三季报显示，截至9月末，该行不良贷款余额为747.52亿元人民币，比6月末减少3.73亿元；不良贷款率为0.87%，比6月末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为288.33%，比上年末提高21.41个百分点；三季度净息差2.67%，较半年末提升一个百分点。 (完) (发稿 张胜男; 撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)

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