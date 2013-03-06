中港个股：工商银行目前地方融资平台贷款余额6,369亿元，不良率0.39%--行长

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透北京3月6日 - 中国银行业在地方融资平台的敞口一直备受关注。全球以市值计最大银行--中国工商银行 行长杨凯生周三透露，目前工行地方融资平台贷款余额6,369亿元人民币，较上年下降470亿。
他在“两会”小组讨论会上并称，工行融资平台贷款的不良率为0.39%，拨备率为540%，全部现金覆盖的有93%。
中国工商银行将于3月下旬公布2012财年业绩。其三季报显示，截至9月末，该行不良贷款余额为747.52亿元人民币，比6月末减少3.73亿元；不良贷款率为0.87%，比6月末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为288.33%，比上年末提高21.41个百分点；三季度净息差2.67%，较半年末提升一个百分点。 (完) (发稿 张胜男; 撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。