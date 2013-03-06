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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 10:08 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在跌至93.00之后反弹，该处附近仍有买盘

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* 美元兑日圆跌至93.00之后反弹，93.00附近仍有买盘，买单一路向下挂。

* 92.90下方和92.45下方参杂有一些规模不大的停止单，92.00下方有较大的停止单。

* 卖方兴趣从93.50起尤其浓厚，挂单一路向上。

* 在93.55上方、94.00有一些停止单。

(完)

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