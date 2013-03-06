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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 10:27 BJT

金属期市：伦敦期铜小幅上升，美国经济数据刺激风险胃口

上海期交所期铜交易主力 上涨0.32%至每吨57,000元人民币(9,200美元)。

美国供应管理协会(ISM)周二公布，美国2月服务业增长速度为一年来最快，市场信心为之一振。

周二公布的服务业调查数据显示，2月全球经济成长放慢至四个月低位，不过中国表示将增加政府支出以达成今年经济成长7.5%的目标，可望对美欧经济带来帮助。

消息人士说，有超过10家企业与全球最大的锌生产商Nyrstar 接触，希望获得该公司一部分产量的独家购买权。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/李婷仪; 审校 沈以文/郑茵)

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