中国经济：上半年可能出台城镇化发展规划，扩内需有空间--发改委主任

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透北京3月6日 - 中国政府政将城镇化定为扩内需的最大潜力所在，而具体举措仍有待公布。国家发改委主任张平周三表态称，上半年可能出台城镇化发展规划。
他是在“两会”记者会上做出上述评论。他还称，对未来国内经济发展充满信心，进一步扩大内需和基础设施投资还有很大潜力。
“我们有13亿人口，工业化、信息化、城镇化和农业现代化正在积极的推进。这就给我们提供了广阔的空间，给我们扩大内需提供了空间”他说道。“ 我们还有一个最大的政治优势，就是我们可以集中力量办大事。”
投资目前仍是拉动中国经济增长的重要支撑。昨日发布的中国2013政府工作报告中也称，现阶段投资在促进经济增长中的作用不可低估，中国既有投资能力又有投资需求，关键在于选准方向、优化结构、提高投资的质量和效益；也必须进一步放宽民间投资市场准入，激发民间投资活力。(完)
欲览中国两会更多新闻，请点击 (发稿 沈燕; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。