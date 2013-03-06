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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 10:39 BJT

日本债市：超长期公债下跌，10年期公债因央行政策宽松预期而持稳

路透3月6日 - 
    
    
                                             当日涨跌    上日
                                   最新报价   (基点)    收市价
                                                           
 两年期公债                          0.000%      +0.0    0.040%
 五年期公债                          0.110%      +0.0    0.110%
 10年期公债                          0.660%      +0.0    0.660%
 20年期公债                          1.575%      +3.0    1.545%
 30年期公债                          1.765%      +3.5    1.730%
 10年期公债期   <0#JGB:>             145.13     +0.15    144.98
 货                                                    
                                                               
 注1：公债期货涨跌为点数。                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                               
 交。                                                  
    (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>


 (编译 程琳/丁琦;审校 戴素萍/张明钧)

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