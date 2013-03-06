汽车产业：车商担心欧洲市场数年内复苏无望,盼政府放宽反对裁员立场

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透日内瓦3月5日 - 羸弱的欧洲汽车市场近几个月来进一步趋疲，且看不出复苏迹象。一些行业领导者希望政府放宽对关厂和裁员的反对立场。为求恢复获利，有时车厂不得不采取关厂和裁员举措。
福特汽车 、菲亚特(Fiat,飞雅特) 、戴姆勒 和雷诺汽车 等主要车商的高层周二在日内瓦车展聚首，他们警告称，在各国政府推动撙节措施之际，欧洲的需求将会维持疲软几年。
“欧洲市场情形和我们三个月前预期的不一样，”戴姆勒执行长Dieter Zetsche称，反映出该行业在欧洲地区销售持续下挫的悲观情绪。
“欧洲市场持续重挫的本质变得很明显，现在没有人认为在可见的未来市场能回到(危机前)水准，”PSA标致雪铁龙 策略主管Guillaume Faury称。
“因此对欧洲未来五年生产水准将有某种推测，致使各国政府改变心态，鼓励重组而非站在反对立场，”他预测。
欧盟27国2012年新车销售减少8.2%至17年低点，因物价上涨、薪资成长迟滞和撙节措施挤压到消费者收入。
今年迄今为止看来也没什么复苏的指望。
福特汽车欧洲业务负责人Stephen Odell预测，今年上半年欧洲车市表现将继续在该公司预估的低端前行，对迅速复苏不抱什么信心。
“坦白说，谁知道下半年的状况会如何？”他并称，欧洲市场可能要四年或五年时间才能恢复全球金融危机前、2007年的1,700万-1,800万辆的销售水准。
德国宝马汽车(BMW)同样也警告称要长时间才能复苏。
“我们认为，欧洲的基本问题，主要是债务方面的问题，至少还会再拖五年，”宝马汽车执行长Norbert Reithofer表示。
摩根士丹利分析师周二下调今年欧盟汽车需求的预估至下滑6%，先前预估是下滑4%。他们指出，西班牙和意大利等南欧市场的疲态正在扩散。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。