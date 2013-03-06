路透基点：台湾日月光寻求3亿美元贷款--RLPC

路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，全球最大的晶片包装和测试公司日月光(ASE)已邀请银行提交对约3亿美元融资的建议书。

消息人士称，该融资案很可能以无担保的形式进行，期限五年。资金将用于再融资、资本支出和一般企业用途。

日月光上月公布1月未经审计的综合净营收较上年同期增长22.5%，至166亿台币(5.6亿美元)，2012年12月未经审计的综合净营收为190亿台币。

日月光上次入市寻求贷款是在2012年1月，当时取得2.1亿美元三年期定期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码160-180个基点，视公司净利润率而定。这笔贷款是通过日月光位于上海、昆山和威海的四家子公司借入。