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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 11:02 BJT

路透基点：台湾日月光寻求3亿美元贷款--RLPC

路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，全球最大的晶片包装和测试公司日月光(ASE)已邀请银行提交对约3亿美元融资的建议书。

消息人士称，该融资案很可能以无担保的形式进行，期限五年。资金将用于再融资、资本支出和一般企业用途。

日月光上月公布1月未经审计的综合净营收较上年同期增长22.5%，至166亿台币(5.6亿美元)，2012年12月未经审计的综合净营收为190亿台币。

日月光上次入市寻求贷款是在2012年1月，当时取得2.1亿美元三年期定期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码160-180个基点，视公司净利润率而定。这笔贷款是通过日月光位于上海、昆山和威海的四家子公司借入。

当时经手这笔贷款的牵头行和簿记行包括澳新银行、汇丰控股、台湾土地银行、兆丰国际商业银行和三井住友银行。澳新银行是唯一的协调安排行，汇控为代理行。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)

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