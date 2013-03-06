路透基点：台湾日月光寻求3亿美元贷款--RLPC

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，全球最大的晶片包装和测试公司日月光(ASE)已邀请银行提交对约3亿美元融资的建议书。
消息人士称，该融资案很可能以无担保的形式进行，期限五年。资金将用于再融资、资本支出和一般企业用途。
日月光上月公布1月未经审计的综合净营收较上年同期增长22.5%，至166亿台币(5.6亿美元)，2012年12月未经审计的综合净营收为190亿台币。
日月光上次入市寻求贷款是在2012年1月，当时取得2.1亿美元三年期定期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码160-180个基点，视公司净利润率而定。这笔贷款是通过日月光位于上海、昆山和威海的四家子公司借入。
当时经手这笔贷款的牵头行和簿记行包括澳新银行、汇丰控股、台湾土地银行、兆丰国际商业银行和三井住友银行。澳新银行是唯一的协调安排行，汇控为代理行。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。