台湾债市：公债RP利率维持稳势，公债交割无碍市况

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透台北3月6日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周三仍大致持稳。资金调度人士表示，今日虽有400亿台币的10年期公债交割，但感觉市场资金还是偏多，寿险与投信对新券仍有需求。
由于明日有700亿台币的92甲四期公债到期还本，交易员指出，近期寿险与银行为了安排资金去路，对公债存有需求。
一证券商交易员指出，今日有寿险要承作公债，利率在0.69%。
另一证券商交易员称，今日公债与公司债RP利率持稳在0.69%与0.79%。虽然市场资金仍多，但客户不希望利率再降。
一票券商交易员表示，虽然今日有公债交割，但市场感觉没有特别波动，有投信基金走钱后，旗下其他基金随即递补续做。
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%。
票券商方面，大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.73%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。