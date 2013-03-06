台湾债市：公债RP利率维持稳势，公债交割无碍市况

路透台北3月6日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周三仍大致持稳。资金调度人士表示，今日虽有400亿台币的10年期公债交割，但感觉市场资金还是偏多，寿险与投信对新券仍有需求。

由于明日有700亿台币的92甲四期公债到期还本，交易员指出，近期寿险与银行为了安排资金去路，对公债存有需求。

一证券商交易员指出，今日有寿险要承作公债，利率在0.69%。

另一证券商交易员称，今日公债与公司债RP利率持稳在0.69%与0.79%。虽然市场资金仍多，但客户不希望利率再降。

一票券商交易员表示，虽然今日有公债交割，但市场感觉没有特别波动，有投信基金走钱后，旗下其他基金随即递补续做。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%。