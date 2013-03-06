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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 10:55 BJT

中港个股：建行预计今年贷款增速平稳，将增加城镇化贷款投放--行长

路透北京3月6日 - 中国建设银行 行长张建国周三表示，今年贷款增速料保持平稳，但一定会增加城镇化相关贷款投放。

他在“两会”间隙并对记者称，希望能在台湾并购一家小型银行；而且东南亚是非常好的目标市场，希望得到更好的并购机会。

昨日发布的中国2013年政府工作报告称，今年广义M2增长目标定为13%左右，和去年实际值13.8%相差不远。今年要综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷合理增长，适当扩大社会融资规模，还要守住不发生系统性和区域性金融风险底线。(完) (发稿 张胜男; 撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)

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