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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 10:53 BJT

奥巴马称美国有意与委内瑞拉发展新关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月5日 - 委内瑞拉总统查韦斯周二去世后，美国总统奥巴马当天表示，美国有意与委内瑞拉开启新关系。

“在查韦斯总统去世的艰难时刻，美国重申对委内瑞拉人民的支持，以及美国对于同委内瑞拉政府发展建设性关系的兴趣，”奥巴马在一份声明中称。

“在委内瑞拉开启历史新篇章之际，美国继续致力于实施推动民主原则、法治以及尊重人权的政策，”奥巴马说道。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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