奥巴马称美国有意与委内瑞拉发展新关系

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月5日 - 委内瑞拉总统查韦斯周二去世后，美国总统奥巴马当天表示，美国有意与委内瑞拉开启新关系。
“在查韦斯总统去世的艰难时刻，美国重申对委内瑞拉人民的支持，以及美国对于同委内瑞拉政府发展建设性关系的兴趣，”奥巴马在一份声明中称。
“在委内瑞拉开启历史新篇章之际，美国继续致力于实施推动民主原则、法治以及尊重人权的政策，”奥巴马说道。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。