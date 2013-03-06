美国国务卿克里称希望朝鲜停止威胁积极对话

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日

路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。