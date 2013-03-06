美国国务卿克里称希望朝鲜停止威胁积极对话

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
(本文由路透中文网编译提供)
路透多哈3月5日 - 美国新国务卿克里周二称，美国希望朝鲜加入谈判，平息国际社会疑虑，而不是威胁撕毁朝韩停战协定。
朝鲜周二威胁称，若韩国与美国推进联合军演，朝鲜方面将撕毁《朝鲜战争停战协定》，并切断与美国的军事“热线”。
克里在访问卡塔尔期间的新闻会上说道:“如果他们（朝鲜）不是威胁撕毁（协定），而是进行合理对话，这个世界会更好。”
“我们主张和平谈判，而不是出言威胁。”
之前有消息称中美已就联合国安理会制裁朝鲜决议草案达成初步共识，此项决议是针对朝鲜上月进行的第三次核试验。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。