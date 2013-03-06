版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 10:56 BJT

美国国务卿克里称希望朝鲜停止威胁积极对话

(本文由路透中文网编译提供)

路透多哈3月5日 - 美国新国务卿克里周二称，美国希望朝鲜加入谈判，平息国际社会疑虑，而不是威胁撕毁朝韩停战协定。

朝鲜周二威胁称，若韩国与美国推进联合军演，朝鲜方面将撕毁《朝鲜战争停战协定》，并切断与美国的军事“热线”。

克里在访问卡塔尔期间的新闻会上说道:“如果他们（朝鲜）不是威胁撕毁（协定），而是进行合理对话，这个世界会更好。”

“我们主张和平谈判，而不是出言威胁。”

之前有消息称中美已就联合国安理会制裁朝鲜决议草案达成初步共识，此项决议是针对朝鲜上月进行的第三次核试验。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐