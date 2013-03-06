更新版 1-新债招标：强劲配置需求压低中国五年续发国债收益率，趋势未变二级反应平淡

* 五年续发国债收益率3.1976%，低于预期

* 边际中标收益率3.2318%，投标倍数2.03倍

* 配置需求强劲应是压低收益率主因

* 债市趋势未变，二级现券受影响不明显 (新增交易员评论及细节)

路透上海3月6日 - 在强劲的配置需求推动下，中国财政部周三续发行的五年期国债，中标收益率低于预期及二级水平。不过因交易机构认为债市整体走势并未发生明显改变，二级市场相关券种所受影响并不明显。

业内人士稍早透露，财政部上午招标220亿元人民币五年期续发国债，中标收益率为3.1976%，边际中标收益率为3.2318%，投标倍数为2.03倍。此前市场预测均值为3.24%，预测区间为3.21%-3.27%。

北京一银行交易员表示，明显偏低的国债招标结果，并未对二级相关券种产生大的影响。按续发行国债的加权利率，“做交易的肯定是没法做。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,五年期品种最新收益率为3.2721%；因今日续发行而暂停交易的标的债130001券，上日最后成交 在3.29%，加权收益率3.2774%。

上海一银行交易员补充说，稍早130001券在3.2650%位置有协议成交。“二级根本不看招标结果，(一二级市场走势)出现背离了。”

今日招标国债为今年第一期记账式附息国债的续发，按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格。全部进行竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。该期债3月7日至3月11日进行分销，3月13日起与原发行部分合并上市交易。