更新版 1-新债招标：强劲配置需求压低中国五年续发国债收益率，趋势未变二级反应平淡

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 五年续发国债收益率3.1976%，低于预期
* 边际中标收益率3.2318%，投标倍数2.03倍
* 配置需求强劲应是压低收益率主因
* 债市趋势未变，二级现券受影响不明显 (新增交易员评论及细节)
路透上海3月6日 - 在强劲的配置需求推动下，中国财政部周三续发行的五年期国债，中标收益率低于预期及二级水平。不过因交易机构认为债市整体走势并未发生明显改变，二级市场相关券种所受影响并不明显。
业内人士稍早透露，财政部上午招标220亿元人民币五年期续发国债，中标收益率为3.1976%，边际中标收益率为3.2318%，投标倍数为2.03倍。此前市场预测均值为3.24%，预测区间为3.21%-3.27%。
北京一银行交易员表示，明显偏低的国债招标结果，并未对二级相关券种产生大的影响。按续发行国债的加权利率，“做交易的肯定是没法做。”
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,五年期品种最新收益率为3.2721%；因今日续发行而暂停交易的标的债130001券，上日最后成交 在3.29%，加权收益率3.2774%。
上海一银行交易员补充说，稍早130001券在3.2650%位置有协议成交。“二级根本不看招标结果，(一二级市场走势)出现背离了。”
今日招标国债为今年第一期记账式附息国债的续发，按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格。全部进行竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。该期债3月7日至3月11日进行分销，3月13日起与原发行部分合并上市交易。
财政部今年第一期记账式附息国债 从2013年1月10日开始计息，票面利率3.15%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。