中国汇市：人民币即期早盘走升，受中间价连二涨及客盘带动

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 人民币即期早盘触及六个月高点
* 中间价格小幅高开
* 央行称已减少干预
* 货币战隐忧不利人民币大幅升值
路透香港3月6日 - 人民币兑美元即期 周三走升。中间价连续第二天开高以及客盘结汇，令人民币即期触及六周来高点。
市场人士指出，今早客盘结汇较为明显，中间价格也随着国际美元走势而高开，支持人民币触及1月18日6.2154以来的高点。尽管央行表明已减少入市干预，但考量国际因素，人民币上升动力仍相对温和。
“从1月数字看，结汇的需求还是比较大。人民币有升值压力，市场也不感到奇怪。”北京一位银行交易员说。
不过，他也表示，＂市场和客盘是偏向人民币升值，但全球央行都在QE(量化宽松)，非美货币都跌，两个因素综合在一起，人民币还看不出有什么大幅升值的机会。＂
北京时间12:27，人民币兑美元即期报6.2163元，上日收报6.2209元，早盘区间在6.2157-6.2174。今日人民币兑美元中间价 为6.2745元，上日中间价为6.2797元。
在人民币过去一年放慢升值脚步后，中国央行官员周三就人民币汇率均衡点作出最新表态，副行长易纲称人民币汇率离均衡点已经非常接近。他并呼吁G20国家恪守承诺，不要发动货币战。
此外，两会期间，市场也在观望任何关于汇改政策的揭示。
中国社会科学院学部委员余永定称在两会间隙表示，在推进汇改方面，中国今年可能进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲究时序。
日圆兑美元＜JPY=＞今早在亚洲盘上涨0.2%至93.16，但交易商认为日圆续涨空间有限。日本央行开始为期两天的政策会议。市场猜测央行料按兵不动，但即将来临的领导层更换，应会令央行对抗通缩的决心进一步增强。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3187/6.3221元，上一交易日尾盘报6.3220元。
北京时间12:32，离岸市场另一主要交易品种─香港的离岸人民币兑美元即期 最新报6.2120/6.2128，上日尾盘为6.2155。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。