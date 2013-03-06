中国汇市：人民币即期早盘走升，受中间价连二涨及客盘带动

* 人民币即期早盘触及六个月高点

* 中间价格小幅高开

* 央行称已减少干预

* 货币战隐忧不利人民币大幅升值

路透香港3月6日 - 人民币兑美元即期 周三走升。中间价连续第二天开高以及客盘结汇，令人民币即期触及六周来高点。

市场人士指出，今早客盘结汇较为明显，中间价格也随着国际美元走势而高开，支持人民币触及1月18日6.2154以来的高点。尽管央行表明已减少入市干预，但考量国际因素，人民币上升动力仍相对温和。

“从1月数字看，结汇的需求还是比较大。人民币有升值压力，市场也不感到奇怪。”北京一位银行交易员说。

不过，他也表示，＂市场和客盘是偏向人民币升值，但全球央行都在QE(量化宽松)，非美货币都跌，两个因素综合在一起，人民币还看不出有什么大幅升值的机会。＂

北京时间12:27，人民币兑美元即期报6.2163元，上日收报6.2209元，早盘区间在6.2157-6.2174。今日人民币兑美元中间价 为6.2745元，上日中间价为6.2797元。

在人民币过去一年放慢升值脚步后，中国央行官员周三就人民币汇率均衡点作出最新表态，副行长易纲称人民币汇率离均衡点已经非常接近。他并呼吁G20国家恪守承诺，不要发动货币战。

此外，两会期间，市场也在观望任何关于汇改政策的揭示。

中国社会科学院学部委员余永定称在两会间隙表示，在推进汇改方面，中国今年可能进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲究时序。

日圆兑美元＜JPY=＞今早在亚洲盘上涨0.2%至93.16，但交易商认为日圆续涨空间有限。日本央行开始为期两天的政策会议。市场猜测央行料按兵不动，但即将来临的领导层更换，应会令央行对抗通缩的决心进一步增强。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3187/6.3221元，上一交易日尾盘报6.3220元。

北京时间12:32，离岸市场另一主要交易品种─香港的离岸人民币兑美元即期 最新报6.2120/6.2128，上日尾盘为6.2155。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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