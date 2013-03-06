标题新闻：韩国东洋人寿称正考虑是否收购荷兰国际集团(ING)的韩国保险部门

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。