美国个股：大型代理人顾问公司建议股东罢黜惠普董事长及多名董事

路透3月5日 - 两家龙头代理人顾问公司周二呼吁惠普 股东罢黜多名董事会成员，以为2011年收购英国软件公司Autonomy后的残局负责。

最大的代理人顾问公司ISS已经建议对惠普董事长Ray Lane，以及董事John Hammergren和G. Kennedy Thompson投下反对票。许多投资人在争议议题上都会寻求ISS给予指引。

另一代理人顾问公司Glass Lewis则已建议股东投票解除四名董事职务，包括创投资本业务主管Marc Andreessen，还有Rajiv Gupta和前面提到的Hammergren及Thompson。

两家代理人公司均责怪这些董事在收购Autonomy上没有做到尽职调查(due diligence)。惠普当年用111亿美元收购Autonomy，但在去年大幅减记，并指控Autonomy当年的执行长Mike Lynch帐务造假。

Lynch已经否认相关指控。一名惠普发言人表示，“董事会完全支持代理人声明中所提到的每位董事候选人。”

两家代理人公司的建议，可能在3月20日惠普召开股东会之前影响那些尚未做出决定股东，而在这之前几天，工会退休金顾问及股东CtW Investment Group才刚做出措辞强烈的声明。

CtW也呼吁股东拒绝让Hammergren和Thompson上任，不过CtW和Glass Lewis都不反对董事长Lane的连任。