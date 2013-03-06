美国个股：大型代理人顾问公司建议股东罢黜惠普董事长及多名董事

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透3月5日 - 两家龙头代理人顾问公司周二呼吁惠普 股东罢黜多名董事会成员，以为2011年收购英国软件公司Autonomy后的残局负责。
最大的代理人顾问公司ISS已经建议对惠普董事长Ray Lane，以及董事John Hammergren和G. Kennedy Thompson投下反对票。许多投资人在争议议题上都会寻求ISS给予指引。
另一代理人顾问公司Glass Lewis则已建议股东投票解除四名董事职务，包括创投资本业务主管Marc Andreessen，还有Rajiv Gupta和前面提到的Hammergren及Thompson。
两家代理人公司均责怪这些董事在收购Autonomy上没有做到尽职调查(due diligence)。惠普当年用111亿美元收购Autonomy，但在去年大幅减记，并指控Autonomy当年的执行长Mike Lynch帐务造假。
Lynch已经否认相关指控。一名惠普发言人表示，“董事会完全支持代理人声明中所提到的每位董事候选人。”
两家代理人公司的建议，可能在3月20日惠普召开股东会之前影响那些尚未做出决定股东，而在这之前几天，工会退休金顾问及股东CtW Investment Group才刚做出措辞强烈的声明。
CtW也呼吁股东拒绝让Hammergren和Thompson上任，不过CtW和Glass Lewis都不反对董事长Lane的连任。
惠普股价周二收盘大涨2%至20.37美元，道琼工业指数 当日则是创下历史新高。(完)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。