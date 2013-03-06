更新版 1-中国财政：1-2月财政收入仅增7.2%，受经济趋缓和结构性减税影响

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透北京3月6日 - 受经济成长趋缓以及结构性减税等因素影响，中国1-2月财政收入同比增速仅有7.2%，远低于去年全年水准12.8%。
财政部网站周三刊登新闻稿显示，1-2月财政收入22,426亿元人民币。其中，中央财政收入10,779亿元，同比增幅仅有1.6%；地方财政收入11,647亿元，增长12.9%。
“全国财政收入特别是中央财政收入增幅较低，主要是受经济增长趋缓，实施结构性减税，一般贸易进口增长放缓以及去年年初清缴入库2011年末部分进口税收基数较高等影响，”新闻稿称。
至于地方收入增长，则主要是因为房地产市场成交额增加、相关地方税收增加等。
为巩固去年四季度以来中国经济的复苏势头，积极的财政政策在2013年将继续发力，今年全国财政预算赤字达创纪录的1.2万亿元。业内人士认为,目前中国经济已进入相对平稳的增长周期，相应地财政收入高增长也已逐渐远去，为扶助经济，适度扩大赤字规模因此成为重要选项。
财政部并称，1-2月全国公共财政支出16,105亿元，同比增长15.7%。其中，中央财政支出增长9.2%，地方支出增长16.9%。
事实上，从1月末相继出炉的地方政府工作报告也可以看出，中国整个中东部地区的地方政府2013年财政收入增速目标，普遍在10%左右徘徊。其中上海最低为7.5%，最高的是陕西省为16%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：(资料来源财政部网站)
13年1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 --------------------------------------------------------------------------------- 财政收入 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8 13.1 6.9 18.7 13.1 财政支出 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7 10.8 8.0 34.7 32.8 (完) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。