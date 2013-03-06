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市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 11:15 BJT

SPDR Gold Trust周二的黄金持仓量降至1,244.86吨的16个月低位

注：SPDR为全球最大黄金上市交易基金(ETF)。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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