《全球市场》亚股与大宗商品上涨，受美股收于纪录高位激励

“在美国经济疑虑犹存，政府又开始减支的情况下，那证明了宽松货币的威力，”法国兴业银行策略师Kit Juckes。“更不用说宽松货币还有扫除意大利政局不确定性和欧洲衰退的威力。”

日本央行、英国央行和欧洲央行周四均将举行政策会议。

欧元兑美元 持稳于1.3058美元左右，美元兑日圆 跌0.2%至93.08日圆。

巴克莱资本在报告中称，尽管昨日美股道指表现出色，但隐含波动率、信贷市场和获利失衡状况尚未像2007年金融危机爆发前那样发出警讯。

“尽管如此，虽然美联储政策会影响股价走势，但仅靠它本身，无法克服基本面的影响，而且估值指标也未提供在当前水准做多股票的充分理由。我们将密切关注其它资产类别，寻找有关‘寻求收益’行为正在造成宏观经济风险的迹象，但估计还不会很快出现这种情况。”巴克莱资本称。(完)