《全球市场》亚股与大宗商品上涨，受美股收于纪录高位激励

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
“在美国经济疑虑犹存，政府又开始减支的情况下，那证明了宽松货币的威力，”法国兴业银行策略师Kit Juckes。“更不用说宽松货币还有扫除意大利政局不确定性和欧洲衰退的威力。”
日本央行、英国央行和欧洲央行周四均将举行政策会议。
欧元兑美元 持稳于1.3058美元左右，美元兑日圆 跌0.2%至93.08日圆。
巴克莱资本在报告中称，尽管昨日美股道指表现出色，但隐含波动率、信贷市场和获利失衡状况尚未像2007年金融危机爆发前那样发出警讯。
“尽管如此，虽然美联储政策会影响股价走势，但仅靠它本身，无法克服基本面的影响，而且估值指标也未提供在当前水准做多股票的充分理由。我们将密切关注其它资产类别，寻找有关‘寻求收益’行为正在造成宏观经济风险的迹象，但估计还不会很快出现这种情况。”巴克莱资本称。(完)
(编译 李春喜/杜明霞/李爽/白云; 审校 高琦/张涛/王洋/龚芳)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。